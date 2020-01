Sam Mendes s’est inspiré des récits de son grand-père pour écrire 1917. Une réussite totale, couronnée de Golden Globes



Après avoir été le réalisateur de Skyfall (2012) et Spectre (2015), deux James Bond à succès et quelque part revigorer la franchise 007, Sam Mendes, le metteur scène d’American Beauty (1999) revient avec un nouveau film qui restera dans les annales du Septième art. 1917, c’est son titre, s’intéresse au quotidien de deux soldats chargés d’une mission impossible pendant la Première Guerre mondiale : rejoindre des camarades en territoire ennemi pour leur délivrer un message et, de fait, empêcher une attaque censée tous les tuer.

