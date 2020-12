Depuis des semaines, toutes les chaînes de télévision nous inondent de productions de Noël tournées à la chaîne, sur le même moule, et enrobés de guimauve. Il était donc fatal que Santa et Cie, la dernière réalisation en date d’Alain Chabat, se retrouve dans les programmations. Même si cette comédie assez déjantée n’épouse pas, loin s’en faut, l’imagerie américaine de la magie de Noël. Et pour cause : alors que le grand jour approche, les 92 000 lutins préparateurs de cadeaux tombent tous malades en même temps. Pour sauver la fête, le pauvre Santa doit absolument trouver un nombre considérable de tubes de vitamines C sur Terre afin de soigner ses petits aidants. Mais évidemment, rien ne va se passer comme prévu et la police ne va voir en lui qu’un cambrioleur de pharmacie.

Faut dire que le barbu ne porte pas le costume rouge traditionnel, mais apparaît tout de vert vêtu. “On sait que dans les années 30, Coca Cola a mis son Père Noël en rouge pour être cohérent avec la couleur de la marque, explique-t-il dans le dossier de presse. Mais avant ça, il y a d’innombrables illustrations de St Nicolas représenté en brun-marron avec des broderies dorées, en vert… Je suis simplement revenu au personnage original. Obélix a des braies rayées bleues et blanches, le Marsupilami est jaune et noir, Santa est vert. Et c’était une question de plus pour lui quand il arrive chez nous : ‘Pourquoi ils me mettent en rouge tout le temps ?’… ”

Car son Père Noël est du genre naïf. “Le cynisme est pour moi la dernière des qualités, ajoute Alain Chabat. Je suis archi premier degré. J’aime détourner les codes du conte de Noël, mais je ne veux pas casser le jouet…”

D’ailleurs, sa comédie s’adresse avant tout aux enfants, dont la candeur et la gentillesse ont le don de l’émouvoir. Pas question, dès lors, de glisser des vannes plus trash, façon Les Nuls, ou de verser dans la parodie. Tout ici baigne dans la naïveté amusante. Même s’il en profite pour glisser quelques scènes en faveur de la diversité et de la tolérance. “Je cherche avant tout à distraire, mais si je peux faire passer discrètement quelques petits messages contre le racisme ou l’homophobie, j’en suis ravi, conclut-il. dans une interview à 20 minutes Les comédies les plus réussies sont aussi celles qui font réfléchir sans avoir l’air d’y toucher, en montrant les choses de façon naturelle.”

Le public semble avoir partagé son avis, puisque Santa et Cie a totalisé 2,8 millions d’entrées en 2017.