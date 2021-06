On ignore ce que nous réserve exactement James Mangold pour la cinquième aventure d'Indiana Jones, mais une chose est sûre, il avait manifestement envie d'entourer Harrison Ford de nombreuses pointures, histoire de constituer un casting de rêve.

Pour illustrer une intrigue située en pleine guerre froide pour la conquête de l'espace, il a en effet recruté Mads Mikkelsen (dans le rôle d'un scientifique autrefois utilisé par les nazis), mais aussi, dans des rôles qui n'ont pas été précisés, Shaunette Renée Wilson (Black Panther, la série The Resident), Phoebe Mary Waller-Bridge (Solo: A Star Wars Story, Fleabag) ou Boyd Holbrook (The Predator, The Fugitive). Et ce n'est pas tout: il souhaitait aussi engager Scarlett Johansson pour tenir le rôle d'une tueuse au service de la croix gammée, avant d'essuyer un refus de la comédienne de 36 ans. Histoire de varier un peu les plaisirs, elle a préféré s'engager dans Bride, une variation sur le thème de Frankenstein dans laquelle elle incarne la "femme parfaite" qui repousse son créateur et doit affronter un monde extérieur qui la perçoit comme un monstre. On ignore pour l'instant qui lui donnera la réplique.

Il semble que le grand frisson ait sa préférence actuellement, puisque la rumeur l'envoie aux côtés d'un autre Avenger, Chris Evans (Captain America), de la star de Kingsman et de Rocketman, Tom Egerton, et d'une plante carnivore dans une nouvelle version de La petite boutique des horreurs.

On peut comprendre que ces deux projets l'aient plus intéressée que de jouer la "méchante" face à Indiana Jones.