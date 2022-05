Sorti en 1992, Basic Instinct reste, 30 ans plus tard, l’un des films les plus sulfureux jamais tournés mais aussi celui qui confirma Michael Douglas et fit de Sharon Stone le sex-symbol incontesté et incontestable que l’on connaît aujourd’hui. Mais, derrière la fabrication de la star, il n’y a pas que le réalisateur néerlandais et visionnaire Paul Verhoeven, il y a aussi un scénariste de génie, à savoir, Joe Eszterhas, que nous avons eu le plaisir d’interviewer…

Est-il vrai que Basic Instinct est inspiré de personnes ayant réellement existé…

“J’ai trouvé l’inspiration pour créer cette femme fatale et moderne qu’est Catherine Tramell, ainsi que le détective Nick Curran, en puisant dans ma propre expérience de vie.