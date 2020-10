Sale année pour James Bond. Qui devait vivre sa 25e aventure officielle en 2020 et ne fera pas parler son Beretta avant avril 2021. Pire, alors que son prochain film s'intitule assez malheureusement Mourir peut attendre, son tout premier interprète, le plus emblématique aussi, vient de décéder. La BBC vient de l'annoncer: Sean Connery a passé l'arme à gauche à l'âge de 90 ans. Les causes du décès n'ont pas été communiquées.

Sean Connery et James Bond, c'était une relation d'amour-haine. Lors du 40e anniversaire de la saga, en présence de la Reine d'Angleterre, tous les anciens porteurs du smoking étaient réunis au Royal Albert Hall, autour de celui qui occupait toujours le poste à ce moment-là, Pierce Brosnan. Tous, sauf Sean Connery. Qui n'avait toujours pas digéré, quatre décennies plus tard, la manière dont il avait été traité par la production. Il faut savoir qu'à l'origine, Albert Broccoli avait jeté son dévolu sur Roger Moore. Qui n'était pas disponible à cause du tournage du Saint. Sean Connery n'a été choisi qu'en deuxième lieu, avec un cachet très faible, d'à peine 20.000 $ (agrémenté de 105.000 $ de bonus). Et pour cause: James Bond 007 contre Dr No ne bénéficiait que d'un tout petit budget. Mais après l'énorme succès de cet opus initial, il ne fut pas question de lui donner le million de dollars qu'il réclamait (il en reçu juste le quart). Et ça, il ne l'a jamais accepté. S'estimant méprisé, il est resté en permanence en conflit avec Albert Broccoli.

Du genre rancunier, il accepta d'ailleurs de tourner dans un James Bond non officiel au titre ironique, Jamais plus jamais, Contre un cachet de 5 millions $ (soit plus que ce qu'il avait touché pour les six film précédents dans le costume de 007), plus 5 % des bénéfices. S'il y a bien une chose avec lequel l'indépendantiste écossais qui s'était installé aux Etats-Unis ne rigolait pas, c'était bien l'argent. C'est pour cette raison qu'il se montrait intraitable lors des rencontres avec le public: "Des autographes ? Je ne suis pas payé pour ça. Donc, je ne les signe pas."

Sa carrière d'acteur s'étend sur plusieurs décennies. Il a notamment remporté un Oscar, deux Bafta et trois Golden Globes. Il remporte son Oscar en 1988 comme meilleur acteur dans un second rôle dans le film Les Incorruptibles.

Il a été fait chevalier par la reine au palais de Holyrood en 2000.