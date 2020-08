Frustrés de devoir attendre jusqu’au mois de novembre (le 12 en Angleterre, le 18 en Belgique) la sortie de No Time to Die, 14 000 fans de James Bond ont rongé leur frein en répondant à un sondage de Radio Times concernant leur 007 préféré.

Comme prévu, le premier à avoir enfilé le smoking, Sean Connery l’emporte. Mais ses plus proches poursuivants n’étaient pas nécessairement attendus à ces places-là. En deuxième position arrive Timothy Dalton et en troisième Pierce Brosnan. C’est pour le moins paradoxal : Timothy Dalton n’a rencontré qu’un succès très mitigé en salle, alors que Daniel Craig détient tous les records au box-office. L’absence de Roger Moore, dont l’élégance et l’humour ont énormément séduit à son époque, est elle aussi inattendue.

Parallèlement, il a été demandé aux inconditionnels quel serait leur futur 007 idéal. Et là aussi, le résultat étonne. Sam Heughan, la star de la série Outlander, arrive largement en tête (30 % des voix), devant Tom Hardy (14 %), Henry Cavill (11 %), Idris Elba (10 %) et Tom Hiddleston (5 %). Peut-être une bonne indication pour l’avenir.