La concurrence s'organise derrière Mads Mikkelsen (et deux James Bond,et) dans la course à la participation aux plus grandes sagas contemporaines. Avec, en tête de liste, Emilia Clarke.

Devenue célèbre dans le monde entier grâce au rôle de l'incombustible Khaleesi Daenerys Targaryen dans Game of Thrones, elle a enchaîné ensuite avec un peu moins de succès Terminator Genisys et Solo: A Star Wars Story. Et même si sa carrière cinématographique connaît surtout des hauts grâce aux comédies romantiques (Me Before You, Last Christmas), l'actrice très attendue dans le thriller Above Suspicion ne renonce pas pour autant à son tour des grandes franchises. Elle vient en effet d'accepter de rejoindre l'écurie Marvel et la nouvelle série Disney+, Secret Invasion.

Le pitch fait rêver tous les fans de super-héros: les Skrulls, des métamorphes extraterrestres, ont secrètement pris la place et l'apparence de nombreux super-héros, depuis de nombreuses années, afin de permettre une invasion de la Terre. Le rôle d'Emilia Clarke n'a pas été précisé, mais pour de nombreux fans, il semble évident qu'elle deviendra Jessica Drew, alias l'Arachnée dont la mission, pour Hydra, était de tuer Nick Fury, avant qu'elle ne change de camp et devienne Spider-Woman. Sur quoi se basent-ils pour affirmer cela ? Samuel L. Jackson a déjà été confirmé en tant que Nick Fury dans la série, tout comme Ben Mendelsohn dans celui de Talos, le leader présumé des Skrulls. Or, dans les comics, les aliens mènent leur invasion en prenant possession du corps de Spider-Woman. La boucle est bouclée.

Reste à voir si la théorie des aficionados se confirmera. Pour l'instant, cette nouvelle série confiée aux bons soins du scénarise Kyle Bradstreet (Borgia, Mr. Robot) n'a pas encore de date de diffusion. Mais son tournage pourrait débuter rapidement.