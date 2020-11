Si vous vous êtes réveillé ce matin en vous demandant, face au miroir, qui était l’homme le plus sexy du monde, bonne et mauvaise nouvelle à la fois, le magazine People vient de répondre à cette question. Mais la réponse ne se trouve pas dans la glace. Après Idris Elba et John Legend ces deux dernières années, c’est Michael B. Jordan qui décroche cet honneur en 2020.

À 33 ans, la star de Creed, Just Mercy et de Black Panther s’impose pour 19 raisons, qui vont du “fils à maman” (si, si…) à son soutien inconditionnel à la cause des femmes, en passant par son activisme en faveur des Black Lives Matter, son goût pour la cuisine, les snacks, les jeux vidéos, son sourire, son élégance en costume ou en jeans et ses choix d’accessoires.

Pour ne rien gâter, il fait aussi partie des comédiens les plus doués de sa génération. Qui sait faire preuve d’humour, notamment lorsqu’il évoque feue sa grand-mère qui aurait collectionné le numéro de People, comme vont le faire toutes les femmes de sa famille, “définitivement fières de celui-ci”. “Vous savez, tout le monde me fait des blagues du style : ‘Mike, c’est la seule chose que tu n’auras probablement jamais’. Mais c’est un bon club à intégrer.” On ne peut que le croire sur parole…