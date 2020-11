À longueur d’année (enfin, sauf en période de Covid-19…), les super-héros ne cessent de sauver la planète à grands coups de destructions et d’explosions. Une protection pas nécessairement très écologique, donc. Partant de ce constat, les équipes de Save On Energy ont mené une étude destinée à déterminer l’empreinte carbone des personnages Marvel et DC Comics.

Se basant sur les moyens de déplacement de chacun, les armes utilisées, les dommages causés à la nature ou les sources de leur puissance, un classement des super-héros les plus écolos a été établi. Et les résultats se révèlent plutôt amusants.

Le top 10 des plus écolos :

1 Spider-Man

2 Aquaman

3 Tornade

4 La Veuve noire

5 Wonder Woman

6 Valkyrie

7 Drax

8 La Guêpe

9 Ant-Man

10 The Flash

Si Spider-Man et Aquaman trônent grâce à leur conscience écologique poussée et à leur non-utilisation des moyens de transport, les femmes réalisent ensuite un joli tir groupé, occupant quatre des six premières positions. Et Tornade l’aurait même emporté sans les dommages qu’elle a causés à l’environnement vu ses pouvoirs très spécifiques.

Les 10 plus grands pollueurs :

1 Iron Man

2 Hulk

3 Batman

4 Captain Marvel

5 Captain America

6 La Sorcière rouge

7 Deadpool

8 Star-Lord

9 Wolverine

10 Superman

La première place d’Iron Man dans cette deuxième liste n’est pas une surprise. Ses pouvoirs sont tous tirés de la technologie. Tout le contraire de Hulk, qui a cependant la fâcheuse tendance à tout démolir dans ses accès de colère. Quant à Batman, il n’est pas très différent d’Iron Man, mais vole dans les airs en consommant nettement moins d’énergie.

Pour l’instant, tout ce beau monde se retrouve sur un pied d’égalité, au chômage complet. Mais cette enquête amusante aura peut-être changé la perception de certains super-héros auprès de leurs admirateurs.