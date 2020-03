Aux USA, le tournage de 35 séries est interrompu.

Pour les cinémas de Belgique, la note des trois semaines de cloisonnement risque d’être salée. En 2019, 19,5 millions de tickets avaient été vendus. Sur cette base (alors que les chiffres de fréquentation sont en hausse depuis le début de l’année), trois semaines de fermeture correspondent à 1,125 million de spectateurs en moins. À 10 € de moyenne le prix d’une place, cela fait 11,25 millions € de perdus pour les salles, les producteurs et les distributeurs. Selon une étude canadienne, les friandises et boissons représenteraient 38,5 % des prix des tickets, soit 4,27 millions €. Pour une perte totale de 15,52 millions € en trois semaines.

Des séries à l’arrêt

Et ce n’est que le début des ennuis. Il va falloir ensuite tenter de caser tous les longs métrages déprogrammés, en sachant que le public n’ira pas plus souvent au cinéma pour autant. Et risquer un embouteillage de blockbusters en fin d’année (Mulan, The New Mutants Antlers, A Quiet Place Part II, The Lovebirds, Peter Rabbit 2 ou Blue Story sont tous reportés et vont donc entrer en concurrence avec d’autres grosses sorties), avec un manque à gagner à la clef. Ensuite, on assistera au phénomène inverse, en raison des retards pris dans le tournage de nombreux longs métrages.

Devant son petit écran, ce ne sera guère mieux. Aux États-Unis, ce sont pas moins de 35 séries dont les tournages sont interrompus pour une durée indéterminée. Et pas des moindres, puisqu’y figurent notamment Chicago Fire, Chicago Police Departement, Chicago Med, New York Unité Spéciale, FBI ou New Amsterdam. Ce qui risque de laisser des trous dans les programmations des chaînes.

Le coronavirus n’a donc pas fini de pourrir nos soirées de divertissement.