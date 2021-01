Certaines performances tiennent de l’évidence. Comme celle de Matt Damon dans la combinaison d’astronaute de Mark Watney dans Seul sur Mars. Dans l’humour, l’émotion, les découragements ou l’action, il y est parfait. À tel point qu’on n’imagine pas quelqu’un d’autre pour incarner le planteur de pommes de terre sur la planète rouge. À la réalisation de ce blockbuster, Ridley Scott en avait d’ailleurs fait son premier choix. Mais il a dû s’employer fermement pour le convaincre de rejoindre le projet.

Sous le charme du scénario, Matt Damon hésitait pourtant fortement à s’engager. Depuis un an et demi, il n’avait plus mis les pieds sur un plateau de cinéma. Alors, reprendre le collier à Budapest, dans un studio quasiment désert, sans personne à qui donner la réplique pendant des semaines, voilà qui était de nature à l’inquiéter. À raison, puisqu’après avoir estimé ne pas pouvoir dire non à un tel “maître” du 7e art, il s’est laissé submerger par ses propres émotions.

“Vous vous souvenez de la scène où il finit par craquer ?, a-t-il expliqué. Eh bien, cela m’est arrivé. C’est durant cette séquence où je parle dans ce véhicule martien dans l’espoir de retrouver avec mon équipe. Il n’y avait personne. Tous les comédiens avaient fini de tourner et étaient rentrés chez eux depuis quelques semaines. Mais Ridley avait gardé l’enregistrement sonore de leurs performances. J’avais des écouteurs et, de manière tout à fait inattendue, j’ai entendu leurs voix me disant qu’ils revenaient me chercher. Sur le moment, j’ai été submergé par les émotions. Vous savez, c’est la première fois que ce gars entend une voix parce qu’il n’avait communiqué que par texte depuis près de deux ans. Et B. -c’est son ami- se sacrifie et prend cet énorme risque pour le sauver. Cela m’a emporté. C’est une de ces choses qui arrivent et auxquelles je ne m’attendais pas. Un moment que Ridley Scott a créé juste en faisant passer un peu d’air dans les écouteurs.”

Pour ne pas lui faciliter la tâche, le cinéaste a limité les effets spéciaux au maximum. Matt Damon a dû affronter une tempête de sable créée par des ventilateurs géants pendant trois jours. Et tenter de garder l’équilibre sur un plateau pouvant pour plus de réalisme.

Au final, cela lui a rapporté une nomination à l’Oscar du meilleur acteur, en 2016. Le prix est revenu à Leonardo DiCaprio pour The Revenant, mais la Nasa lui a offert un lot de consolation en envoyant un script du film dans le vaisseau spatial Orion. À destination de Martiens qui se sentiraient trop seuls, eux aussi, sur leur planète.