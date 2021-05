A l'écran, les stars défendent la veuve et l'orphelin ou sauvent le monde avec le sourire, tout en plaçant opportunément une petite blague dans les moments de haute tension. Mais ça, c'est juste du cinéma. A la ville, elles ne font pas nécessairement preuve du même sang-froid. Shia LaBeouf en constitue un des exemples les plus frappants.

Plus souvent impliqué dans des scandales que des triomphes sur grand écran, l'ex-star de Transformers ou d'Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, accusé fin 2020 de violence sexuelle par son ex, FKA Twigs, il vient de comparaître devant un tribunal pour avoir agressé un homme en rue et lui avoir volé son chapeau en juin 2020.

Considérant qu'il avait déjà été arrêté pour alcoolisme en rue, troubles de l'ordre public, insultes envers agents, le juge l'a condamné à suivre une thérapie de gestion de la colère une fois par semaine, rester sobre, rendre toutes les armes qu'il possède et ne plus s'approcher à moins de 90 mètres de la victimes. S'il respecte ces conditions pendant un an, les charges seront abandonnées. Un beau cadeau d'anniversaire (il fêtera ses 35 ans ce 11 juin) de la part de la justice américaine, qui ne se montre pas toujours aussi clémente.

Le temps ne lui manquera pas pour se refaire une santé: éliminé purement et simplement du scénario d'Indiana Jones 5 (ce qui était largement prévisible, après avoir vertement critiqué le quatrième volet), son agenda cinématographique est juste... vide. Hollywood a tendance à se montrer rancunière vis-à-vis des stars impliquées dans autant d'affaires.