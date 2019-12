Robert Pattinson pourrait difficilement être qualfié de grand optimiste.

"Je suis catastrophiste", explique-t-il dans The Guardian. "Je pense toujours que le pire va réellement se produire. Donc, quand cela arrive, je peux me dire : Bah, ça va, je suis préparé." Et que ferait-il donc si son Batman se transformait en cuisant échec en juin 2021 ? La réponse fuse : "Du porno. Mais du porno artistique." Les catastrophistes voient généralement tout en noir, lui, avec pas mal d’humour.