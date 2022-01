L’acteur, légende d’Hollywood, est mort le jeudi 6 janvier. Il était âgé de 94 ans.

Avec le décès de Sidney Poitier, c’est un pan entier du cinéma américain qui vient de disparaître. Parce qu’il est le premier acteur afro-américain à avoir été oscarisé Meilleur acteur. C’était le 24 février 1964 pour son rôle d’Homer Smith, un vagabond, dans Le Lys des champs de Ralph Nelson. Parce qu’à travers cette récompense et la notoriété à laquelle l’acteur a accédé dans les quelques années qui ont suivi, il a aussi conduit les comédiens et toute la communauté noir-américaine à penser qu’un rêve de liberté pouvait se concrétiser. À l’époque, les États-Unis vivent encore à l’époque des lois raciales, les Noirs ne peuvent pas voter (ce droit ne leur sera accordé qu’en 1965) et Hollywood n’est pas ce qu’on peut appeler un modèle de progressisme.