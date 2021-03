Le représentant de notre petit pays,, n'ayant même pas été retenu pour les présélections du meilleur film étranger, on ne s'attendait pas à la moindre présence belge lors de la prochaine cérémonie des Oscars, le 25 avril (le 26 à 2 h du matin pour nous). Lourde erreur: grâce à Sound of Metal, coproduit par la maison belge Caviar et diffusé sur Amazon Prime, a décroché six nominations. A la grande joie, manifestement, du CEO de Caviar: "

Avec Riz Ahmed dans le rôle principal, devient aussi le premier Musulman nommé dans la catégorie du meilleur acteur. "S'il y a une façon pour que les gens puissent se trouver eux-mêmes en ce moment, se sentir inspirés et connectés à un niveau plus profond, je suis tout à fait pour, a-t-il déclaré. Qu'ils me voient comme le premier Pakistanais britannique ou le premier gars de Wembley, vous savez, il y a tellement de façons de le voir. Mais tant que cela semble être une opportunité pour plus de gens de se connecter et de se sentir inclus actuellement, c'est une bénédiction."

Il est entouré d'Olivia Cooke, Paul Raci et Mathieu Amalric, Sound of Metal retrace, d'après le synopsis officiel, "le parcours de l’ancien toxicomane et batteur de noise metal Ruben, qui perd l’ouïe de manière inattendue, lors d’une tournée avec sa petite amie Lou. Sa vie est soudainement bouleversée et l’homme est rattrapé par ses vieux démons. Dans une maison pour les addicts sourds, Ruben est confronté au choix entre une vie dans cette nouvelle communauté sourde et la vie de musicien laissée derrière lui."

Les abonnés sur Amazon Prime savent ce qu'il leur reste à regarder.