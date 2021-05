Chris Hemsworth ne manque pas d'humour. Et vient encore de le prouver dans un post sur Instagram. On y voit le colosse australien de 37 ans et 1,90 m tenir par la main un de ses fils portant une cape rouge sur les épaules. L'interprète musculeux de Thor regarde l'appareil photo derrière lui, d'un air sceptique.

A côté apparaît cette légende: "Tenant la main de mon petit garçon et lui demandant la sempiternelle question: Que voudras-tu faire que tu seras grand ? "Papa, je veux devenir Superman." Par chance, j'ai deux autres enfants."

Hilarant.