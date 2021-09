L’acteur, qui a lui-même disputé 9 combats, a vu défiler tous les grands champions.

Entre Jean-Paul Belmondo et la boxe, c’était une histoire de passion. Celle qui l’a étreint alors que, tout jeune, il se passionnait pour les exploits de Marcel Cerdan. Le 2 février 1947, Jean-Paul Belmondo n’avait pas encore 14 ans lorsque son père l’emmena au Palais des Sports de Paris pour voir Cerdan s’emparer, dès le premier round, du titre de champion d’Europe au détriment de Léon Fouquet. Une révélation ! Et c’est avec l’oreille collée au poste de radio que Jean-Paul Belmondo suivra, en famille, la victoire en championnat du monde des moyens du même Cerdan, le 21 septembre 1948 à Jersey City, face à l’Américain Tony Zale.

"On a entendu tout l’immeuble, tous les voisins crier en même temps, même ceux qui ne connaissaient pas la boxe. Cerdan, c’était un dieu !" disait-il, en 2016, au cours d’un entretien pour L’Équipe.

Au lendemain de cet exploit, Jean-Paul Belmondo s’inscrivit à l’Avia Club, porte Saint-Martin, où il partagea l’entraînement avec les futurs champions de France Maurice Auzel et Jo Rodriguez. Belmondo disputera lui-même neuf combats. "La boxe m’a appris à ne pas me laisser démonter, à avoir la hargne, comme dans la vie. J’ai appris à avoir du respect pour les autres et à ne pas me plaindre. J’aime ce sport et ses pratiquants ! J’aime les boxeurs qui ont ce courage de monter dans le ring. Le courage de ne jamais abandonner. La volonté de se dépasser, de ne jamais reculer. […] La boxe et le sport en général ont marqué ma vie autant que le cinéma", nous expliqua-t-il en prélude à sa venue en Belgique, en octobre 2019, pour s’y voir remettre un Gant d’honneur à l’occasion de la cérémonie des Gants d’or.