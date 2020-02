Et pourtant, il fut un acteur mythique, une des plus grandes stars de l’écran, entre 1952 et le début des années 60. Pour la postérité, il est resté attaché à l’image d’une superproduction qui date de 1960 : Spartacus. Kirk Douglas en était non seulement la vedette, mais aussi le producteur.

Dans l’ombredu grand spectacle, il y avait là un sujet comme Douglas les aimait : Spartacus, personnage historique, fut un esclave qui s’était révolté et avait fait trembler Rome. Kirk Douglas aimait choisir le parti des opprimés. C’est pour défendre ce cinéma-là qu’il avait créé, dès 1955, sa propre société de production à laquelle il donna le vrai prénom de sa mère, Bryna. (...)