Avec la réouverture des cinémas un peu partout dans le monde, chacun peut de nouveau se mettre à rêver en grand de sauvetages du monde, d'histoires d'amour emballantes, de drames émouvants, de longs métrages familiaux qui donnent la pêche ou même de films d'auteur. Mais, d'évidence, les attentes varient fortement en fonction des pays.

Les sondages se suivent et ne se ressemblent pas. Aux États-Unis, celui réalisé par Fandango montre que les super-héros Marvel n'ont rien perdu de leur pouvoir d'attraction, puisque Black Widow devance, dans l'ordre, le thriller horrifique A Quiet place 2, le vrombissant F9 (neuvième volet de la saga Fast & Furious), les concurrents de DC Comics réunis dans The Suicide Squad et le maître du kung-fu version Marvel à nouveau, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Du côté britannique, une enquête menée par Comparethemarket.com donne un tout autre résultat. Qui traduit bien l'attachement des sujets de Sa Gracieuse Majesté à leur agent le moins secret, James Bond. No Time to Die l'emporte dans la liste des fictions les plus attendues ces prochains mois, devant, respectivement, le retour de Tom Cruise pilote de chasse dans Top Gun: Maverick, puis le retour du même Tom Cruise mais dans la peau du casse-cou Ethan Hunt dans Mission: Impossible 7, la nouvelle toile de l'homme-araignée dans Spider-Man: No Way Home et, enfin, le spin-off des Avengers emmené par Scarlett Johansson, Black Widow.

Et vous, quel film vous donne le plus envie de vous engouffrer dans un fauteuil confortable au beau milieu d'une salle obscure ? Faites votre choix, parmi la sélection de 20 propositions suivantes, qui sortiront toutes en 2021...