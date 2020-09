Voilà un sondage assez étonnant. Qu’on attendrait plutôt en période d’Halloween. La société OnBuy a interrogé 2 936 abonnés à Netflix pour déterminer quelles séries les faisaient le plus pleurer.

Pour y parvenir, les sondés ont dû préciser le nombre de scènes qui leur arrachaient des larmes et pendant combien de temps. Et c’est ainsi qu’Orange is the New Black s’impose comme champion des larmes, avec l’équivalent de 96 piscines de larmes au total. Bien sûr, cette comparaison tient avant tout de l’image farfelue, mais elle permet de mesurer l’écart avec son plus proche poursuivant, Unbelievable, qui se contente de remplir 20 bassins de natation. Umbrella Academy complète le podium, avec 16 piscines.

Suivent Sex Education (11), Stranger Things (11), Breaking Bad (10), When They See Us (5), Dead to Me (4), 13 Reasons Why (4), tandis que la série… humoristique Schitt’s Creek conclut cet étrange top 10 avec deux malheureuses piscines.

Tant qu’à verser dans la bizarrerie, les enquêteurs ont aussi cherché à établir la liste des séries les plus tristes sur Netflix, en se basant sur les résultats précédents, pondérés par le nombre de morts, de scènes et de mots démoralisants utilisés. Et cela modifie fortement le classement. Cette fois, le trio de tête de la tristesse est composé de Breaking Bad, Stranger Thing et Orange is the New Black.

Comme ça, vous savez ce qu’il vaut mieux éviter si vous cherchez plutôt à retrouver le sourire après un passage à vide…