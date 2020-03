Sony reporte presque tous ses films à l’an prochain, et cela concerne des blokcbusters comme Morbius, Uncharted, Peter Rabbit 2 ou Ghostbusters : Afterlife.

En Belgique, officiellement, le confinement est obligatoire jusqu’au 19 avril, avec une possibilité de prolongement jusqu’au 3 mai. Un agenda que ne semblent pas du tout partager les grands studios américains.

Tous les grands films attendus durant le printemps ont été reportés à la fin de l’année ou à une date indéterminée, comme le nouveau James Bond (Mourir peut attendre… attendra jusqu’au 25 novembre), Fast&Furious 9 (programmé en avril 2021), mais aussi Mulan, A Quiet Place 2, Loverbirds, Scoob, Black Widow, The Personal History of David Copperfield, The Wooman in the Window ou The New Mutants, tous sans date de sortie officielle. Un carnage.

Pour l’été, la situation ne s’annonce guère plus réjouissante. Hollywood ne se montre pas optimiste à propos de la réouverture des cinémas durant la période la plus rentable de l’année. Wonder Woman 1984, attendu le 5 juin, est déjà déplacé au 14 août.

Mais du côté de Sony, on ne croit pas non plus à un retour du public à cette date-là. En atteste sa décision de reporter tous ses blockbusters estivaux d’un an et de virer du calendrier quasiment tous ses films de l’année. En fait, dans son catalogue, seul Fatherhood, un drame de Paul Weitz, est toujours prévu pour le mois d’octobre, tandis que Greyhound, le film de guerre avec Tom Hanks et Elizabeth Shue, n’a pas de date de sortie déterminée. Toutes les autres productions du grand studio sont reportées sine die à 2021. © Sony

Cela concerne quelques grosses machines. À commencer par l’adaptation d’un comics de Marvel, Morbius, emmené par Jared Leto. Les aventures d’un Prix Nobel de chimie qui se soigne d’une maladie réputée incurable grâce à un traitement à base de sang de chauve-souris avant de se transformer en vampire sont déplacées au 19 mars 2021.

Deux semaines plus tôt, Ghostbusters : Afterlife tentera, en compagnie du casting original, de redonner vie aux chasseurs de fantômes.

Les enfants devront moins patienter : Peter Rabbit 2 devrait les faire rêver dès le 15 janvier 2021.

Les gamers, eux, sont priés d’attendre jusqu’au 8 octobre 2021 pour voir comment Uncharted a été adapté au cinéma par Ruben Fleischer (Venom) avec Mark Wahlberg, Tom Holland, Antonio Banderas, Tati Gabrielle et Sophia Ali. Enfin, une autre adaptation d’une série Marvel, sans titre pour l’instant, est retirée de l’agenda 2021.

Tout cela laisse craindre que les autres studios n’embraient prochainement. Que resterait-t-il alors à voir dans les salles quand elles rouvriront ?