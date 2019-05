Même dans Game of Thrones, les batailles les plus dures ne se sont pas nécessairement déroulées à l’écran.

Sophie Turner, alias Sansa Stark, a révélé avoir souffert de dépression durant le tournage. "Mon métabolisme a soudainement décidé de plonger dans les profondeurs des océans, j’ai commencé à avoir des taches et prendre du poids. Et tout cela m’arrivait devant la caméra", a-t-elle déclaré à Marie Claire Australia. "Ensuite est arrivée la pression des studios pour perdre du poids." Elle ne s’en est sortie qu’en suivant une thérapie. Mais vu ce qu’elle a subi comme remarques, le traitement ferait sans aucun doute le plus grand bien à de nombreux producteurs hollywoodiens.