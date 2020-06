Si un Hibernatus des temps modernes, congelé dans les glaces en 1993, revenait à la vie aujourd’hui, il ne serait pas vraiment décontenancé à la vue du box-office américain de cette semaine.

Arrive en tête… Jurassic Park, de Steven Spielberg, avec 517 642 $ de recettes. Suivi de très près par Jaws, tourné dix-huit ans plus tôt par le même cinéaste (516 366 $). Le Wonder Boy d’Hollywood fait un malheur en période de confinement, puisque E.T. et Indiana Jones se retrouvent dans le top 10 des entrées en salles aux USA. Sans surprise, au vu des œuvres précédentes, Retour vers le futur réalise aussi un bon score. Il y a une cohérence dans tout ça. On ne serait pas étonné d’assister à une déferlante d’anciens blockbusters lors de la réouverture des salles de ce côté-ci de l’Atlantique.