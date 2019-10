À 83 ans, Ken Loach pourrait savourer une retraite bien méritée et contempler ses deux Palmes d’or (Le Vent se lève en 2006 et Moi, Daniel Blake en 2016). Mais l’évolution de la société ne cesse de le révolter, le poussant à reprendre encore et encore sa caméra pour dénoncer les injustices et inégalités dans un des pays les plus riches de la planète, le Royaume-Uni.

(...)