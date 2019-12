Une adaptation visuellement déroutante et peu emballante de la comédie musicale

Tom Hooper risque bien de connaître un Noël blanc. Pas à cause de la neige, mais de la pâleur de son visage. Sa très coûteuse (95 millions $) de Cats, la quatrième comédie musicale la plus rentable de tous les temps (2,8 milliards $ en tickets d’entrée) s’est fait flinguer sur les réseaux sociaux avant même sa sortie, en raison des déguisements de tout le casting. C’est dire s’il a de bonnes raisons d’appréhender les premiers retours en cette période de fêtes. D’autant que son précédent musical, Les Misérables, n’avait pas non plus cartonné au box-office en 2012.

