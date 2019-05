Aladdin:

Le rêve bleu de Will Smith

Dans Aladdin, il campe un génie haut en couleur. Rencontre à Paris, avant Cannes, avec une star sympa qui ne voulait pas du rôle.

Un mètre quatre-vingt-huit de bonne humeur, un rire communicatif pour ponctuer chacune de ses anecdotes et toujours un bon mot pour amuser l’auditoire : Will Smith est ce que l’on appelle un bon client. Du genre à fournir une bonne réponse quelle que soit la question et à assurer le show en permanence. Par exemple, en poussant un cri interminable à rendre jaloux Tarzan dans le paisible palace parisien, histoire de tout de suite détendre l’atmosphère.

(...)