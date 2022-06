Elvis : un portrait riche et nuancé, magnifiquement conclu, mais on attendait plus de virtuosité dans la mise en scène {{1}}

Seul dans un hospice miteux, ruiné, un vieillard se réveille en plein cauchemar, en hurlant: "Non, je ne l'ai pas tué, j'ai fait Elvis." Aussitôt, une voix off enchaîne: "Pour ceux qui se demandent qui est cet homme, je suis le légendaire colonel Parker. Sans moi, pas d'Elvis Presley, même si certains veulent me faire passer pour le méchant dans cette histoire."

La caméra de Baz Luhrmann plonge alors dans le passé, pour s'arrêter en 1954, en pleine ségrégation raciale, à l'époque où la radio diffuse "une musique de Noirs", teintée de country et jouée par un Blanc. Mystificateur dans l'âme, le colonel Parker (qui n'était pas colonel et ne s'appelait pas non plus Tom Parker) y voit l'opportunité après laquelle il a couru toute sa vie, celle d'enfin atteindre les sommets financiers. D'autant qu'avec son jeu de jambes phénoménal, qui suscite l'hystérie des jeunes filles et l'irritation de leurs compagnons, le jeune homme exerce une véritable fascination sur son public. "Je n'y connais rien en musique, mais ce que je vois dans les yeux de cette jeune fille ressemble à quelque chose dont elle se sent coupable", lâche le colonel avant de présenter à Elvis un contrat d'exclusivité.