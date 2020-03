Quelle décadence pour le pays des elfes. Les sorciers ont délaissé la magie au profit de la technologie bien plus aisée à manipuler, les licornes faméliques se disputent les détritus d’une poubelle comme de vulgaires chiens errants et les centaures n’usent plus leurs sabots que sur les pédales d’accélération des voitures. Même les antiques sortilèges ne fonctionnent plus vraiment.

(...)