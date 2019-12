La famille la plus horriblement drôle du cinéma revient en dessin animé. Fameuse concurrence pour Patrick Bruel et Fabrice Luchini, les héros de la comédie Le meilleur reste à venir. Un remake animé et modernisé de La famille Addams

Quatre notes suivies d’un double claquement de doigts. Il n’en faut pas plus pour replonger avec délice dans les tourments frissonnants de la famille Addams. La musique de Vic Mizzy véhicule à elle seule l’ambiance des veillées mortuaires d’Halloween et des blagues sinistres de potaches. Mais il faut faire preuve d’un peu de patience avant qu’elle ne vienne gratouiller nos oreilles dans ce remake animé signé Greg Tiernan et Conrad Vernon, les deux réalisateurs de Sausage Party.

(...)