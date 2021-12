Les fans comptent les heures avant la sortie en salle, ce mercredi 15 décembre, de Spider-Man: No Way Home, troisième volet de la trilogie avec Tom Holland. Il y a quelque jours, le big boss de Marvel, Kevin Feige, confirmait d'ailleurs qu'une nouvelle salve de trois épisodes, avec le même acteur, devrait voir le jour dans les années qui viennent.

Mais d'ici là, Tom Holland devait se consacrer à une autre projet qui lui tient à coeur: celui d'un film sur le danseur de légende Fred Astaire. Il l'a d'ailleurs évoqué dans une interview donnée à Associated Press, précisant que le projet était dans les mains de Sony Pictures. Mais rien de plus n'a filtré quanT au reste du casting, ni en ce qui concerne le scénario. Ce qui est sûr, c'est que cela représente un joli défi pour le jeune acteur de 25 ans, 1,73m sous la toise, là où son modèle en affichait 1,75. Des gabarits forts similaires, donc. Et une passion commune pour la danse puisque, rappellons-le, Tom Holland a commencé sa carrière dans la comédie musicale Billy Elliot.

Ce n'est pas un hasard, non plus, si un autre interprète de Billy Elliot - mais au cinéma celui-là, qui lui ouvrit d'ailleurs les portes d'Hollywood - Jamie Bell, rendra également hommage à Frederick Austerlitz, dit Fred Astaire, dans un film produit pour Amazon. On en sait un peu plus sur cette production, notamment sur l'identité de celle qui incarnera la complice de toujours, Ginger Rogers. C'est Margaret Qualley, magnifique dans "Maid", qui chaussera les claquettes pour entrer dans la danse.

Un double hommage, donc, à l'inoubliable interprète de "La mélodie du bonheur" et de "Drôle de frimousse".