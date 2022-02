Les blockbusters ont fait le plein dans les cinémas de Kinepolis. Les spectateurs occasionnels sont plus réticents à y retourner.

Le retour dans les salles des block-busters, emmenés par Spider-Man, Mourir peut attendre et Dune, a permis au groupe Kinepolis d’enregistrer l’année dernière une croissance de 42,6 % de spectateurs grâce à la réouverture progressive des cinémas en Europe (Espagne en janvier, France en mai, Belgique en juin…) pour un total de 17,2 millions de personnes.

Les recettes provenant de la vente de boissons et de snacks ont bien plus progressé sur un an, cette fois de l’ordre de 51,1 %. "Nos clients se sont fait plaisir", explique Eddy Duquenne, le CEO du groupe exploitant 108 complexes de cinéma dans 8 pays, dont 11 et 138 écrans en Belgique.

Les spectateurs ont ainsi acheté plus de boissons et de confiserie, pour un montant moyen de 4,60 euros par personne pour l’ensemble des pays, en hausse de 20,7 % sur un an.

Les visites dans les shops ont été plus nombreuses avec un montant d’achat plus élevé.