À l’écran, Tom Holland a incarné un Spider-Man très branché sur les réseaux sociaux. Mais à la ville, il vient de décider de faire une pause avec Instagram. "Cela avait pris le contrôle de ma vie, cela m’obsédait, a-t-il déclaré à E ! News.

"Je me demandais : ‘Combien de likes ai-je reçu ?’ ou ‘Que dit-on à propos de ma photo ?’ Mais aussi qui fait ceci ou cela ? J’étais plus concentré sur ma vie sur Instagram que sur ma vraie vie. Maintenant que j’ai fait un pas de côté et que je me concentre sur Tom et son futur - je parle de moi à la troisième personne, je donne l’impression d’être un tel crétin, mais vous savez ce que c’est, je travaille sur moi-même -, je me sens super bien." À méditer.