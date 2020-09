Deuxième au classement des "TikTokers" avec plus de 60 millions d'abonnés, Addison Rae élargit son horizon audiovisuel avec le 7ème art. Selon Forbes, Addison Rae Easterling est la TikTokeuse la mieux payée de la plateforme. Elle aurait amassé 5 millions de dollars l'année dernière. Ce casting fait de la jeune femme l'une des premières stars de TikTok à jouer dans un grand film de studio.

Le reboot intitulé "He's All That" est en préparation depuis des années et a récemment recommencé à prendre de l'ampleur. Mark Waters, le réalisateur de "Mean Girls" et "Freaky Friday", est sur le point de réaliser le remake.

Dans la version récente qui met en vedette Addison, les rôles de l'histoire seront inversés. Le titre sera plutôt "He’s All That" (ou Il a tout pour lui), et Addison prendra le rôle de la fille populaire de l’école qui était tenu à l'époque par Freddie Prinze Jr.