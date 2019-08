Il va devenir de plus en plus difficile, pour les amateurs de fiction, de résister à la tentation de s’abonner à une plateforme de streaming. Toutes les semaines, Netflix, HBO Max, Hulu, Amazon ou Disney + annoncent le lancement d’un programme événementiel ou le débauchage des créateurs de sagas les plus cotés du moment.

Le menu est tellement copieux qu’il paraît déjà impossible d’opérer un choix. Et malgré cela, les héritiers de Mickey ajoutent un nouveau plat de résistance au festin, destiné uniquement aux adhérents à Disney +.

Depuis le rachat de Lucasfilm pour quatre milliards de dollars, il a été annoncé des spin-offs pour l’univers Star Wars. Seuls l’inventif Rogue One et le décevant Solo : A Star Wars Story ont vu le jour jusqu’à présent, alors que les fans rêvaient surtout de mieux connaître les parcours de Boba Fett, Yoda et Obi-Wan Kennobi. Finalement, après le chasseur de primes qui sera mis à l’honneur dans The Mandalorian, le maître Jedi trucidé au sabre laser par Dark Vador aura lui aussi droit à sa propre aventure. Non pas au cinéma comme prévu, mais dans une nouvelle série.

Rien n’a été annoncé officiellement, mais les deux "bibles" du cinéma américain, The Hollywood Reporter et Variety, ont toutes deux obtenu confirmation de la nouvelle sous couvert d’anonymat. Elles ont ainsi appris qu’il s’agira d’un feuilleton en six épisodes seulement.

Plus sensationnel : histoire de mettre tous les atouts dans sa manche, Disney négocie avec Ewan McGregor pour reprendre le rôle d’Obi-Wan Kennobi qu’il avait déjà tenu dans les trois premiers épisodes, La Menace fantôme (1999), L’Attaque des clones (2002) et La Revanche des Sith (2005). D’après plusieurs autres bruits de couloir, les discussions évolueraient très favorablement. Il faut dire qu’Ewan McGregor n’avait jamais caché son envie d’enfiler à nouveau la cape du mentor d’Annakin Skywalker. "Je serais heureux d’incarner Obi-Wan à nouveau", avait-il d’ailleurs lâché lors des Golden Globes 2018.

Toutes les étoiles semblent donc bien alignées pour cette nouvelle série.

“Nous dépassons l’héritage des personnages”

Le 18 décembre prochain, l’ennealogie Star Wars devrait connaître un enterrement de première classe, avec les photos de la famille Skywalker aux places d’honneur. Le conditionnel reste de mise, car le titre, The Rise of Skywalker (L’Ascension de Skywalker) possède un double sens : la montée au ciel des derniers membres ou l’avènement d’une nouvelle génération de Skywalker…

De toute façon, pour les fans, il s’agira plus d’une étape importante que d’une fin. Disney a déjà annoncé le lancement de deux nouvelles trilogies. Une confiée aux showrunners de Game of Thrones, Benioff and Weiss, l’autre au réalisateur des Derniers Jedi, Rian Johnson. Et d’après la productrice Kathleen Kennedy, ils “travaillent étroitement ensemble”.

Et Rian Johnson vient de dévoiler sa vision de l’avenir : “Ce qui est amusant, c’est de plonger dans cet univers, deviner ce qui est excitant et ce que cela va devenir. Nous dépassons l’héritage des personnages. Ce qui est passionnant pour tout le monde dans les films de George Lucas, c’est de se demander ce qui va arriver ensuite. Pour moi, c’est ça l’essence de Star Wars, et c’est dans ce sens-là que nous allons.”

Bon, c’est loin de répondre aux questions qu’on se pose, mais cela confirme la volonté d’amener la saga dans une autre dimension.