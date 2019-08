La Force a connu des soubresauts ce dimanche. Et tous les fans de Star Wars ont clairement ressenti l’onde de choc. Sans nécessairement savoir comment l’interpréter. Passé maître dans l’art de brouiller les pistes et d’amener plus de questions que de réponses, J.J. Abrams a encore frappé fort en dévoilant quelques nouvelles images intrigantes de Star Wars : The Rise of Skywalker, assurément le film le plus attendu de cette fin d’année. Sur l’une d’elles, on découvre Rey, portant une longue cape noire, le visage livide, tenant en main un sabre à laser rouge qui se dédouble en lance. De là à imaginer un passage du côté obscur de la Force, il n’y a qu’un pas que quelques "starwarsologues" n’ont pas hésité à franchir. Et cela fait naturellement débat. Car d’autres doutent que Disney aurait éventé un tel élément de surprise dans une bande-annonce..

Les propos de l’empereur Palpatine suscitent aussi de nombreuses interprétations. "Maintenant, ton voyage touche à sa fin", lâche-t-il alors que résonne la respiration si caractéristique de Dark Vador. S’adresse-t-il à Rey ? À la princesse Leia ? À la famille Skywalker dans son ensemble ? Ou s’agit-il d’une phrase destinée uniquement au public ? Mystère.

Un voile tout aussi épais entoure une autre séquence dévoilée ce dimanche. D’après plusieurs rumeurs, R2-D2 et C-3PO occupent une place nettement plus importante dans ce dernier volet de l’ennealogie que dans les deux précédents. Dès lors, tout le monde cherche à comprendre pourquoi le bavard traducteur doré apparaît soudain, en plein désert, avec des yeux rouges et non jaunes comme d’habitude. Rien n’est innocent dans cette saga qui associe généralement le rouge au mal. De quoi alimenter les discussions virtuelles de bistro des inconditionnels de La Guerre des étoiles.

Comme si tout cela ne suffisait pas, la publication de l’affiche du film se révèle, elle aussi, sujette à discussion. Au-dessus de Rey et Kylo apparaît le regard menaçant de ce qui semble bien être une représentation stylisée de Palpatine. Mais la fumée dessine une barbe qui n’est pas sans évoquer celle de Luke Skywalker.

Le temps risque de paraître interminable avant de connaître les réponses à ces énigmes, lors de la sortie du 18 décembre.