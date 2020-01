La Force est-elle encore avec Star Wars ? The Rise of Skywalker réalise un box-office en-deçà des attentes (et de ses prédécesseurs), la nouvelle trilogie a été annulée et maintenant, le spin-off sur Obi-Wan Kenobi est reporté à une date indéterminée, pour cause de trop grandes similitudes avec The Mandalorian.

Disney a manifestement tiré les leçons de l’échec de Solo : A Star Wars Story. Plus question de se précipiter et d’offrir aux fans une nouvelle extension de l’univers Star Wars susceptible de diminuer leur enthousiasme. Une des deux nouvelles trilogies a déjà été annulée purement et simplement, et alors que The Rise of Skywalker ne répond aux attentes du côté du box-office (tout en ayant franchi la barre du milliard de dollars…), c’est au tour du spin-off consacré à Obi-Wan Kenobi de connaître un sérieux coup d’arrêt.

Officiellement, selon les propres termes de Ewan McGregor, “ce n’est pas aussi dramatique que cela en a l’air”. “Les scripts sont bons, a-t-il déclaré à Variety. Vraiment bien ficelés. Ils (les responsables de Disney, ndlr) veulent les rendre meilleurs. Je pense que nous garderons la même date de sortie. Tout va bien.” S’ils sont si formidables, pourquoi les changer ? Voilà qui ressemble furieusement à de la langue de bois.

Tournage début 2021.... au plus tôt

En coulisses, le ton serait bien différent, à en croire les grands médias américains. Prévu pour cet été, le tournage aurait d’ores et déjà été reporté à janvier 2021… au plus tôt. Et le nombre d’épisodes de la première série passerait de six à quatre.

Si le studio continue de miser sur la réalisatrice Déborah Chow et Ewan McGregor, le scénariste Hossein Amini, lui, aurait été prié de faire ses valises. Un remplaçant serait déjà activement recherché pour remodeler complètement l’histoire du maître Jedi. Dans les deux premiers épisodes de la nouvelle série, il était censé assurer la protection de Luke et Leia Skywalker, mais d’après The Hollywood Reporter, cela ressemblait trop à la trame de The Mandalorian et aux rapports avec Baby Yoda.

Star Wars constitue un enjeu majeur pour Disney, aussi bien au cinéma que sur sa plateforme (dopé par le succès de The Mandalorian et le phénomène The Child, alias Baby Yoda). Mais les fans sont devenus très exigeants quant à la qualité des nouveautés. Plus question, donc, de prendre le risque de critiques acerbes qui pourraient nuire à tous les nouveaux projets. Quitte à faire passer au rouge le sabre d’Obi-Wan Kenobi. A l’heure actuelle, seules une nouvelle trilogie encore très floue et une suite de The Mandalorian ont reçu le feu vert. Même s’ils ont la Force avec eux, les fans de Star Wars vont devoir à nouveau apprendre la patience.