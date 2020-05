Dans une vidéo, il célèbre tous ceux qui luttent contre le covid-19, dont deux Belges, Céline Letor de la Rebel Legion et Sarah Kozmin, des Mandalorian Mercs.

Tous les soirs, à 20h, aux quatre coins de la planète, des applaudissements retentissent pour témoigner de notre admiration pour tous ceux qui se battent en première ligne contre le covid-19. Mark Hamill, le légendaire Luke Skywalker de la saga Star Wars, a tenu à témoigner de son admiration sous la forme d'une vidéo, postée sur Youtube. Il y rend hommage notamment à tous les membres des fans clubs de La guerre des étoiles qui combattent la pandémie inlassablement. Parmi ces médecins, infirmières et membres du personnel soignant figurent spécifiquement deux Belges: Céline Letor de la Rebel Legion et Sarah Kozmin, des Mandalorian Mercs. Voilà qui devrait les rendre particulièrement fières. © YOUTUBE © YOUTUBE

Sur sa page Facebook, Céline Letor a réagi immédiatement: "Oh my God ! Bibi qui a sa p'tite tête dans la video de Lucasfilm!"

"Nous faisons face à un défi jamais rencontré auparavant, déclare-t-il. Je dois vous dire que j'ai trouvé énormément de source d'inspiration, de compassion et de courage dans notre famille Star Wars. Vous êtes si nombreux à vous être portés volontaires pour aider en première ligne, pour affronter des périls nouveaux et dangereux tous les jours."

Et alors qu'apparaissent quelques exemples, dont nos deux compatriotes, il ajoute: "Vous avez tous répondu à l'appel de votre pays, de votre communauté pour mener ce combat et pour offrir ce que les fans de Star Wars semblent inspirer plus que quiconque, l'espoir." Et de conclure en "remerciant de tout coeur nos héros sur la ligne de front: vous n'êtes pas seulement nos protecteurs, vous êtes aussi une source d'inspiration, pour nous tous, afin de découvrir le héros en nous-mêmes. Que la Force soit avec vous."