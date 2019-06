Dans une interview à Wired, Emma Thompson raconte avoir postulé pour tenir un rôle dans la saga.

En vain. "C’est la vérité : mon agent a dit aux derniers responsables du dernier Star Wars - c’est un peu confus parce qu’il y a tant de spin-off : ‘Elle est vraiment intéressée par une participation dans Star Wars .’ Parce que j’aime vraiment Star Wars. Ils ont répondu non ! Donc, si je ne suis pas dans Star Wars, c’est parce qu’ils n’ont pas voulu de moi."

Pourtant, elle était prête à accepter n’importe quel rôle. "J’aurais pu jouer la servante de Jabba the Hutt. Cela ne m’aurait pas dérangée, parce qu’il est drôle et que cela aurait été amusant de me retrouver avec lui. J’aurais même pu écraser quelques grenouilles pour lui."