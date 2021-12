Patty Jenkins écouterait en boucle du Claude François dans son bureau que cela ne nous étonnerait guère. Avec elle, le projet Star Wars Rogue Squadron, ça s'en va et ça revient. Voici quelques semaines, Disney annonçait un report du projet à une date indéterminée par la faute d'un agenda trop chargé de la réalisatrice. A l'époque, la justification n'avait pas convaincu grand monde et plusieurs sources anonymes évoquaient plutôt des différences créatives.

Mais à Hollywood, comme en sport, le vent peut très vite tourner. Patty Jenkins vient de renoncer à la mise en scène de Cleopatra, cédant la place au réalisateur de The Falcon and the Winter Soldier, Kari Skogland. Comme Gal Gadot doit tenir le rôle de la reine d’Egypte, le tournage de Wonder Woman 3 se déroulera plus tard, laissant la place libre pour celui de Star Wars Rogue Squadron, qui redevient soudainement prioritaire dans l’agenda de Patty Jenkins. Même si rien de tout ceci n’a été confirmé officiellement par Lucasfilm, comme par miracle, le nouveau film Star Wars retrouverait sa place dans le calendrier des sorties, le 23 décembre 2023. Et Patty Jenkins redeviendrait la première femme aux commandes d’un long métrage Star Wars.

D’ici là, le vent pourrait à nouveau tourner, bien évidemment. Le scénario de Rogue Squadron n’est pas encore connu, mais tournera autour de la formation de nouveaux pilotes de X-Wing et d’un concours pour décrocher les étoiles. Et ça, au moins, ça ne devrait pas changer.