La nouvelle n’est pas une surprise en soi. Mais elle fera malgré tout un petit choc au cœur des fans de Star Wars. Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, vient officiellement de mettre fin à l’ère de Skywalker au cinéma. "Je pense que c’est vital, explique-t-elle dans une interview à Vanity Fair. Rester simplement dans la narration construite par George (Lucas), se réduire uniquement à cela, constituerait une erreur. C'est notre travail de faire un pas en avant maintenant, tout en gardant toujours un lien avec la mythologie créée par George. Cela ne s'arrêtera pas. Mais on s'éloigne de la saga Skywalker. C’est cela qui nous prend autant de temps en discussions et réflexions actuellement."

Dans son esprit, il faut développer la saga avec d'autres protagonistes, Avoir tourné Solo : A Star Wars Story sans Harrison Ford avait été une bourde, estime-t-elle. Elle ne reproduira plus. "Nous ne pouvons pas non plus faire quelque chose en rapport avec Luke Skywalker sans Mark Hamill." Et pour cela, elle utilisera les nouvelles technologies de rajeunissement, comme pour son apparition dans The Mandalorian.

Ce n’est donc pas un hasard si Ewan McGregor reprend son rôle titre dans Obi-Wan Kenobi, accompagné par Hayden Christensen sous le casque de Dark Vador. "Nous étions très excités à l’idée qu’Ewan McGregor et Hayden Christensen voulaient revenir. En tant que fans, tout le monde dans la société s’est dit : Voyons si cela peut marcher."

La réponse tombera le 27 mai, sur Disney+.