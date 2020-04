Les fans belges de Star Wars vont se sentir lésés ce 4 mai, jour symbolique de leur saga préférée (May the Fourth).

La nouvelle va ravir des millions de fans de par le monde, mais sans doute pas les Belges. Le 4 mai, jour hautement symbolique (May the Fourth en anglais) pour tous les inconditionnels de La guerre des étoiles, Disney + va particulièrement les gâter. En plus du début du making of (en huit parties, avec un seul volet dévoilé par semaine) de The Mandalorian, ce jour-là sera aussi proposé sur la plateforme de streaming Star Wars: The Rise of Skywalker, le tout dernier volet de l'ennealogie.

Comme il fait un malheur en Blu-Ray et en téléchargements légaux depuis un mois, on peut s'attendre à un déferlement lors de la mise à disposition de cet ultime volet. Mais pour nous, le seul souci, c'est que Disney + n'est toujours pas disponible. Et qu'aucune date n'a été avancée. Tout au plus sait-on que le géant du streaming débarquera "en été".

L'attente va être longue pour les aficionados de l'univers créé par George Lucas.