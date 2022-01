Réalisateur à succès et consultant pour les Diables rouges, une combinaison 100 % belge.

Entamé depuis plusieurs semaines, Stephan Streker sans accent et sans e ("Mes parents étaient sans doute plus fainéants que snobs", dit-il) continue sa tournée promo. Des avant-premières aux quatre coins du pays mais aussi en France, le cinéaste belge défend en boucle son quatrième film L’Ennemi. Même Nagui l’a longuement reçu dans son émission La Bande originale sur France Inter.

La promo, c’est le service après-vente. Quand le tapis rouge est déroulé, comme c’est le cas, c’est une forme de reconnaissance du travail accompli. Le succès de Noces et, entre autres, sa nomination aux César dans la catégorie "meilleur film étranger" (45 000 entrées en Belgique, "un gros succès", affirme le producteur Michael Golberg) n’est pas étranger à l’effervescence autour d’une œuvre où l’ombre de l’affaire Wesphael plane.

Stephan Streker, également homme de télévision, jongle avec cet exercice imposé avec maestro. Quelques punchlines efficaces, quelques confidences sur le casting, des sourires pour les photos et les caméras. Derrière le cinéaste dont la cote grimpe, les téléspectateurs belges connaissent surtout… le passionné de football, le consultant volubile, le consultant lyrique des matchs de Diables rouges et de l’émission La Tribune. Deux mondes qui paraissent aux antipodes mais qui font partie de son univers. Mieux, c’est par le cinéma qu’il a déboulé en télévision. L’occasion d’un grand entretien où foot et cinéma s’entremêlent pour un double emploi typiquement belge. Silence, on tourne. Lumière. Caméra.

Abreuvé de questions, parfois existentielles sur son film (ah, le monde du cinéma…), nous avons volontairement opté pour le chapitre télé en numéro 1.

Pourriez-vous réaliser un film pour la télévision ?

(....)