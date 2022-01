Gérard Depardieu, Ostende, Bruxelles : "."

Coupable, pas coupable ? Pour la seconde fois, Stephan Streker a puisé son inspiration dans un fait divers tragique. L’affaire Sadia Shaikh et le crime d’honneur dans Noces et l’affaire Wesphael pour L’Ennemi. Même si nous sommes à mille lieues du biopic, impossible de se détacher d’Ostende, d’une tragédie amoureuse où se mêlent alcool et jalousie.

(...)