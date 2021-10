Le papa d’ET et d’Indiana Jones évoque sa carrière et ses envies, inassouvies, de cinéma. Encore.

C’est incontestablement le metteur en scène le plus “universel” de la planète. L’un des plus inspirés surtout. L’un des plus riches et des rentable aussi. Steven Spielberg est définitivement le “King of entertainment”. À l’évocation de son nom, on pense blockbusters maintes fois récompensés, histoires prenantes/émouvantes, spectacles familiaux et fédérateurs, etc. Depuis presque un demi-siècle, il est bien plus qu’un cinéaste hors pair, c’est un conteur, un magicien de l’image, un Méliès des temps modernes, un artisan capable de produire du rêve avec une seule constante : la qualité. Entre deux projets, la légende barbichue et binoclarde est revenue pour nous sur les grandes étapes de son parcours Hollywoodien…