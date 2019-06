Mektoub my Love : Intermezzo, un des gros flops du dernier Festival de Cannes, se retrouve une nouvelle fois au cœur de l’actualité pour sa scène de cunnilingus de 13 minutes.

L’association Stop au porno réclame qu’il soit interdit aux moins de 18 ans en France : "On justifie un certain nombre d’images pornographiques par leur qualité artistique. Mais ces scènes de sexe non simulées ont écœuré à Cannes des spectateurs alors qu’ils sont plutôt aguerris." Pour l’instant, le film n’a ni visa d’exploitation ni date de sortie.