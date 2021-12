En matière de film d'animation, le studio Disney/Pixar reste une référence absolue. Et la garantie, pour les parents et leurs enfants, de plonger dans une histoire pleine d'humour et de surprises, illustrée par des images d'une grande beauté. C'est dire si chaque nouveau projet fait figure d'événement, d'avant-goût de ce qu'on pourra découvrir en famille dans quelques mois.

Cette fois, avec Strange World, les héritiers de Walt Disney vont partir sur les traces de la famille Clade, composée d'explorateurs extraordinaires. Ses pérégrinations l'emmènent dans un monde étrange et merveilleux, peuplé de créatures fantastiques au look préhistorique et de chemins de pierre défiant les lois de la gravité.

Une idée qui remonte à l'enfance du réalisateur de Raya et le dernier dragon, Don Hall, à l'époque où il lisait des comics bon marché, les Pulps. "J'ai adoré lire de vieux numéros de Pulps en grandissant, a-t-il expliqué en dévoilant la première image de son film. On y retrouvait de grandes aventures dans lesquelles un groupe d'explorateurs pouvait découvrir un monde caché ou des créatures anciennes. Ils ont été une énorme source d'inspiration pour Strange World."

Il ne faudra pas patienter très longtemps pour découvrir tout cela sur grand écran, puisque la sortie est déjà programmée au 23 novembre 2022.