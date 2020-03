Dans la foulée du triomphe de Sonic, le film (265 millions $ au box-office mondial, alors que les salles de cinéma connaissent un gros recul en raison du coronavirus), The Hollywood Reporter a lancé un sondage pour connaître l’adaptation de jeu vidéo la plus attendue par les cinéphiles.

Avec 44 % d’avis favorables, Super Mario l’emporte haut la main (sans même jeter ses fameux cadeaux sur ses concurrents…) devant Donkey Kong, Grand Theft Auto, Call of Duty, Legend of Zelda, Super Smash Bros., Tetris, Halo, Final Fantasy, Oregon Trail, Red Dead Redemption, Minecraft, Fortnite, The Elder Scrolls, Spyro the Dragon, Metroid, Pong et Starcraft. Cela tombe bien : l’équipe des Minions est en train de concocter un film d’animation dont Super Mario sera le héros en 2022.