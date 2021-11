C’est l’un des effets pervers de la prolifération des plateformes de streaming : il faut toujours plus de fictions pour les alimenter et rassasier la soif de nouveautés des abonnés. Un rythme à ce point soutenu que, pour gagner du temps, les studios optent de plus en plus régulièrement pour des remakes. Ou des reboots, qui présentent l’avantage de rajeunir les héros.

Ainsi, le réalisateur de la saga John Wick, Chad Stahelski, s’est rabattu sur le remake d’un film culte, Highlander, tourné en 1986 par Russel Mulcahy, avec Christophe Lambert et Sean Connery dans les rôles principaux (sans oublier la musique de Queen, qui apporte énormément…). Et pour donner un petit coup de peps à cette remise au goût du jour, il a choisi d’engager Superman, alias Henry Cavill, pour incarner l’immortel Écossais.

"Physiquement, Henry correspond évidemment, mais cela ne veut pas dire grand-chose si vous ne pouvez pas aussi porter l'empathie d'un personnage qui a vécu 500 ans, et j'avais besoin de quelqu'un qui puisse jouer sur ces deux tableaux, explique le cinéaste. Sa vie s’étale sur des centaines d'années, il fait montre de nombreuses personnalités différentes qui correspondent à la chronologie de son évolution émotionnelle. Lors de notre première rencontre, m’ont impression s’est tout de suite confirmée: Henry a immédiatement embrayé sur l'idée du fardeau de l'immortalité et vous pouviez voir dans ses yeux qu'il pouvait se transformer d'une âme jeune et vibrante en une vieille âme sage. . Il avait cette combinaison qui m'a fasciné. L'autre chose que vous pouviez voir était son authenticité et quand un acteur a ce niveau de passion, vous obtiendrez quelque chose d'unique."

Il faudra patienter un peu avant de le vérifier de visu:le tournage ne doit débuter qu’en 2022.