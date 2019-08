Dans la future guerre du streaming, tout le monde ne mise pas sur les mêmes stratégies.

Du côté de Disney +, disponible à partir du 12 novembre aux USA et aux Pays-Bas, le nerf de la guerre, manifestement, c’est l’argent. Des abonnements à 6,99 € par mois, ou 69,99 € par an, c’est très en dessous des tarifs de tous les concurrents.

Par contre, la souplesse ne sera pas aussi grande que sur Netflix. Pas question, déjà, de partager un compte comme c’est très largement toléré par la société aux 152 millions d’abonnés. Du côté des programmes, Disney + opère aussi un pas en arrière. Là où Netflix propose la totalité d’une saison d’un seul bloc, Disney + entend fournir les épisodes par semaine, comme en télé. On ignore combien d’épisodes de Star Wars : The Mandalorian seront disponibles le 12 novembre, mais le reste des 10 épisodes sera proposé hebdomadairement. Idem pour High School Musical et tous les autres feuilletons.