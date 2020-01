était sur le tournage de, la nouvelle comédie du belge Olivier Van Hoofstadt, réalisateur du cultissime

Des dizaines de figurants qui crient, des food trucks installés un peu partout, des chiens qui aboient dans tous les sens, un décor Sixties façon Summer of Love et un "Silence, moteur, ça tourne ! " qui fend l’air, il n’y a pas de doute, c’est bien un film qui se tourne au cœur des abattoirs d’Anderlecht à Bruxelles en ce début de mois de juin 2019. Derrière la caméra se trouve Olivier Van Hoofstadt. Il met en boîte Lucky, son nouveau long métrage présenté ce jeudi au Festival du film de comédie de l’Alpe d’Huez et à voir sur grand écran le 26 février. On lui doit déjà Go Fast et surtout Dikkenek qui a rendu les abattoirs anderlechtois célèbres grâce à une scène d’anthologie avec François Damiens. "Il n’y a que (...)